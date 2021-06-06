Fransa Açık'ta Medvedev ve Tsitsipas çeyrek finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 2 ve 5 numaralı seribaşları Daniil Medvedev ile Stefanos Tsitsipas, çeyrek finale yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günü, dördüncü tur karşılaşmalarıyla devam etti.

Rus tenisçi Medvedev, 22 numaralı seribaşı Şilili Cristian Garin'i 6-2, 6-1 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 isim arasına kaldı.

Yunan Tsitsipas ise 12 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta'yı aynı skorla (6-3, 6-2, 7-5) yenerek tur atladı ve Medvedev'in çeyrek finaldeki rakibi oldu.