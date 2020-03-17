Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi - Son Dakika Spor

Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi

35 dakika önce

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi, System.String[]

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'in ev sahipliğinde 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine alındı.

Roland Garros, Fransa, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:14 Kaynak: AA
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