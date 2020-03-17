Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi - Son Dakika Spor

Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi

6 saat önce

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'in ev sahipliğinde 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine alındı.

Fransa Açık Tenis Turnuvası 4 ay ertelendi, System.String[]

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'in ev sahipliğinde 24 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan toprak kort turnuvası, 20 Eylül-4 Ekim tarihlerine alındı.

Eylül, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:19 
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