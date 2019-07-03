Son Dakika Haberleri: Fransa acil servis çalışanlarından 'robot değiliz' grevi
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Fransa acil servis çalışanlarından 'robot değiliz' grevi

27 dakika önce

FRANSA'da sağlık personeline uygulanan şiddeti protesto etmek için mart ayında başlayan protestolar, kötü çalışma koşulları nedeniyle ülke genelinde devam ediyor.

Fransa acil servis çalışanlarından 'robot değiliz' grevi, System.String[]
FRANSA'da sağlık personeline uygulanan şiddeti protesto etmek için mart ayında başlayan protestolar, kötü çalışma koşulları nedeniyle ülke genelinde devam ediyor. Acil Servisler Arası Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Emek Konfederasyonu, Sendika Dayanışma Birliği ve İşçi Gücü Sendikası'nın grev çağrısına 154 hastane katıldı. Sağlık çalışanları, beyaz bluzlarını giyip Paris'te Ekonomi Bakanlığı'ndan Sağlık Bakanlığı'na kadar "Acil servisleri birlikte kurtaralım", "Robot değiliz" sloganlarıyla yürüdü.

YATAK YOK, HASTALAR SAATLERCE SEDYEDE BEKLİYOR

Bütçe kesintileri ve kaynak yetersizliği nedeniyle eyleme giden sağlık çalışanları, hükümetin sorunları çözmek için 10 bin yeni istihdam ve maaşların 300 Euro artırmasını talep ediyor. Annelise Guillot isimli hemşire, "İşimizi doğru şekilde yapamıyoruz. Her seferinden bizden daha fazlası bekleniyor. Bu da bizim için tehlikeli olmaya başladı" ifadelerini kullanırken Eleonor isimli hemşire, "Tek bir hemşire 20 hastayla ilgilenmek zorunda. Yatak olmadığı için bazı hastalar saatlerce sedyede bekliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Agns Buzyn, 55 milyon Euroluk fon sağlayacağını ve acil durum personelinin maaşına 100 Euro zam yapılacağını açıklamıştı, fakat sağlık görevlileri primi yetersiz bularak protestoya devam etti.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:52 
Acil Servis, Güncel
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