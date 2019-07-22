Son Dakika Haberleri: Fransa Akdeniz'de kaybolan denizaltısını yarım asır sonra buldu
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Fransa Akdeniz'de kaybolan denizaltısını yarım asır sonra buldu

38 dakika önce

Fransa, Akdeniz'de 27 Ocak 1968 yılında batan ve uzun yıllar kalıntıları tespit edilemeyen 'La Minerve' isimli denizaltısını buldu. 52 kişilik mürettebatıyla yarım asır önce batan denizaltı, Fransa'nın güneyindeki Toulon kentinin 35 kilometre açığında ve 2 bin 370 metre derinlikte tespit edildi.

Fransa Akdeniz'de kaybolan denizaltısını yarım asır sonra buldu, System.String[]
Fransa, Akdeniz'de 27 Ocak 1968 yılında batan ve kalıntıları uzun yıllar tespit edilemeyen 'La Minerve' isimli denizaltısını buldu.

İçinde 52 kişilik mürettebatıyla yarım asır önce batan denizaltı, Fransa'nın güneyindeki Toulon kentinin 35 kilometre açığında ve 2 bin 370 metre derinlikte tespit edildi. Hayatını kaybeden mürettebatın aileleri haber sayesinde acılarının kısmen yatıştığını belirtti.
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Akdeniz, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:52 
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