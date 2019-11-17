Fransa: Alsas-Loren'de Protestan Kilisesi eş cinsel evlilikleri tanıma kararı aldı

Strazburg 'da toplanan Birlik, kilise cemaatinin onayı ile rahiplerin eş cinsel çiftleri kutsamasına imkan kılan kararı 13'e karşı 36 oyla kabul etti.

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