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Fransa: Alsas-Loren'de Protestan Kilisesi eş cinsel evlilikleri tanıma kararı aldı
6 saat önce
Fransa'nın doğusundaki Alsas-Loren bölgesinin Protestan Kilisesi Birliği, homoseksüel evlilikleri tanıma kararı aldı
Fransa'nın doğusundaki Alsas-Loren bölgesinin Protestan Kilisesi Birliği (UEPAL), homoseksüel evlilikleri tanıma kararı aldı.
Strazburg'da toplanan Birlik, kilise cemaatinin onayı ile rahiplerin eş cinsel çiftleri kutsamasına imkan kılan kararı 13'e karşı 36 oyla kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:48
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