Son Dakika Haberleri: Fransa: Alsas-Loren'de Protestan Kilisesi eş cinsel evlilikleri tanıma kararı aldı
Son Dakika Dünya Fransa: Alsas-Loren'de Protestan Kilisesi eş cinsel evlilikleri tanıma kararı aldı - Son Dakika Dünya

Fransa: Alsas-Loren'de Protestan Kilisesi eş cinsel evlilikleri tanıma kararı aldı

6 saat önce

Fransa'nın doğusundaki Alsas-Loren bölgesinin Protestan Kilisesi Birliği, homoseksüel evlilikleri tanıma kararı aldı

Fransa: Alsas-Loren'de Protestan Kilisesi eş cinsel evlilikleri tanıma kararı aldı, System.String[]

Fransa'nın doğusundaki Alsas-Loren bölgesinin Protestan Kilisesi Birliği (UEPAL), homoseksüel evlilikleri tanıma kararı aldı.


Strazburg'da toplanan Birlik, kilise cemaatinin onayı ile rahiplerin eş cinsel çiftleri kutsamasına imkan kılan kararı 13'e karşı 36 oyla kabul etti.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist, MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı
ABD Başkanı Trump'tan sağlık durumuyla ilgili tweet: Her şey çok iyi, harika İran'da benzin zammını protesto eden göstericiler, belediye binasını ateşe verdi Norveç'te aşırı sağcı grubun lideri, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 21:18:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa: Alsas-Loren'de Protestan Kilisesi eş cinsel evlilikleri tanıma kararı aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]