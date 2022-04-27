Fransa Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçim Sonuçlarını Açıkladı: Macron Oyların Yüzde 58,55'ini Alarak Cumhurbaşkanı Oldu - Son Dakika
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Fransa Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçim Sonuçlarını Açıkladı: Macron Oyların Yüzde 58,55'ini Alarak Cumhurbaşkanı Oldu

27.04.2022 19:52

Fransa Anayasa Konseyi, 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci tur resmî sonuçlarını açıkladı. Emmanuel Macron ve Marine Le Pen’in arasında yapılan ikinci turda Macron, geçerli oyların yüzde 58,55’ini alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Fransa Anayasa Konseyi, 2022 Fransa Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tur resmi sonuçlarını açıkladı. Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'in arasında yapılan ikinci turda Macron, geçerli oyların yüzde 58,55'ini alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Fransa Anayasa Konseyi Başkanı Laurent Fabius, 24 Nisan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunun resmi sonuçlarını açıkladı. Resmi sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 58,55'ini (18 milyon 768 bin 639 oy) alarak Fransa Cumhurbaşkanı seçildi. Rakibi Le Pen ise geçerli oyların yüzde 41,45'ini (13 milyon 288 bin 686 oy) aldı. Konsey Başkanı Fabius Macron'u tebrik etti.

KATILIM ORANI YÜZDE 71,99

Kayıtlı seçmen sayısı 48 milyon 752 bin 339 olarak açıklanırken, ikinci turda 35 milyon 96 bin 478 seçmen oy kullandı. İkinci tur seçimlere katılım oranı yüzde 71,99 oldu. Boş oy oranı ise 2 milyon 233 bin 478 olarak açıklandı.

Fransa Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçim Sonuçlarını Açıkladı: Macron Oyların Yüzde 58,55'ini Alarak Cumhurbaşkanı Oldu
Fransa Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçim Sonuçlarını Açıkladı: Macron Oyların Yüzde 58,55'ini Alarak Cumhurbaşkanı Oldu
Fransa Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçim Sonuçlarını Açıkladı: Macron Oyların Yüzde 58,55'ini Alarak Cumhurbaşkanı Oldu
Fransa Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçim Sonuçlarını Açıkladı: Macron Oyların Yüzde 58,55'ini Alarak Cumhurbaşkanı Oldu

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Fransa Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçim Sonuçlarını Açıkladı: Macron Oyların Yüzde 58,55'ini Alarak Cumhurbaşkanı Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa Anayasa Konseyi, Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçim Sonuçlarını Açıkladı: Macron Oyların Yüzde 58,55'ini Alarak Cumhurbaşkanı Oldu - Son Dakika
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