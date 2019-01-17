Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
20 dakika önce
Fransa, anlaşmasız Brexit durumunda alınacak tüm önlemleri içeren bir yasa tasarısı hazırladı.
Fransa
, anlaşmasız Brexit durumunda alınacak tüm önlemleri içeren bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, Fransızları ve Fransız şirketleri korumayı hedefliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:45
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