Son Dakika Haberleri: Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor

Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor

20 dakika önce

Fransa, anlaşmasız Brexit durumunda alınacak tüm önlemleri içeren bir yasa tasarısı hazırladı.

Fransa, anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor, System.String[]
Fransa, anlaşmasız Brexit durumunda alınacak tüm önlemleri içeren bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, Fransızları ve Fransız şirketleri korumayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:45 

Fransa, Ekonomi
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