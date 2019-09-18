Son Dakika Haberleri: Fransa, Aramco saldırısı için uzman gönderiyor
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Fransa, Aramco saldırısı için uzman gönderiyor

1 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun iki petrol tesisine gerçekleştirilen saldırıyı araştırması için bir grup uzman göndereceklerini açıkladı.

Fransa, Aramco saldırısı için uzman gönderiyor, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun iki petrol tesisine gerçekleştirilen saldırıyı araştırması için bir grup uzman göndereceklerini açıkladı.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun iki tesisine yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Macron, saldırıyı incelemek ve araştırmak için Suudi Arabistan'a bir grup uzman göndereceklerini açıkladı. Ayrıca, Orta Doğu'da istikrarı sağlamaya kararlı olduğunu dile getiren Macron, sabah saatlerinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Fransa'nın Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirten Macron, "Suudi Arabistan'ın güvenliği ve istikrarı bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.


Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı. Husiler ise saldırıları üstlendiğini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu. - PARİS

Suudi Arabistan, Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:50 Kaynak: İHA
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