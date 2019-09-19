Son Dakika Haberleri: Fransa, Aramco saldırısını araştıracak 7 uzmanı gönderdi
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Fransa, Aramco saldırısını araştıracak 7 uzmanı gönderdi

19 dakika önce

Fransa, Aramco tesislerine yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın yürütülmesi için Suudi Arabistan'a 7 askeri uzman gönderdiğini açıkladı.

Fransa, Aramco saldırısını araştıracak 7 uzmanı gönderdi, System.String[]

Fransa, Aramco tesislerine yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın yürütülmesi için Suudi Arabistan'a 7 askeri uzman gönderdiğini açıkladı.


Fransız ordusu sözcüsü yaptığı açıklamada, Fransa'nın Cumartesi günü iki petrol şirketi Aramco tesisine yapılan saldırıları araştırmak için Suudi Arabistan'a 7 askeri uzman gönderildiğini açıkladı. Açıklamanın devamında gönderilen uzmanların arasında aralarında patlayıcı uzmanları, füze pistleri ve kara-hava savunma sistemlerinin uzmanlarının olduğu belirtildi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Saudi petrol şirketi Aramco'nun 2 tesisine yapılan saldırıyı araştırılması için Fransız uzmanlar göndereceğini ifade etmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres (BM) de Saudi Aramco'ya yapılan saldırıyı araştırma ve inceleme ekiplerini gönderdiğini ifade etmişti.


Suudi Arabistan'daki milli petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı. Husiler ise saldırıları üstlendiğini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu. - PARİS

Suudi Arabistan, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:55 Kaynak: İHA
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