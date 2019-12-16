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Fransa, Arjantin'de askeri yönetim dönemindeki cinayetlerin zanlısı eski polisi sınır dışı etti
6 saat önce
Fransa, 1976 ila 1983 yılları arasında Arjantin’deki askeri dikte rejimi sırasında çok sayıda “yargısız infazın” sorumlusu olduğu belirlenen eski bir polis şefi Mario Sandoval’ı yargılanmak üzere ülkesine sınır dışı etti.
Fransa, 1976 ila 1983 yılları arasında Arjantin'deki askeri cunta rejimi sırasında çok sayıda "yargısız infazın" sorumlusu olduğu belirtilen eski polis şefi Mario Sandoval'ı yargılanmak üzere ülkesine sınır dışı etti.
1985 yılında Fransız vatandaşlığına geçen Sandoval'ın Arjantin'e iadesiyle ilgili dava yaklaşık 8 yıl sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:48
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