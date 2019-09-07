Son Dakika Haberleri: Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi
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Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi

22 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa-Arnavutluk karşılaşması öncesi Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra ve Ermenistan Marşları çalındı.

Fransa-Arnavutluk maçında milli marş krizi, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa- Arnavutluk karşılaşması öncesi Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra ve Ermenistan Marşları çalındı.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Fransa, Stade de France'ta Arnavutluk'u konuk etti.

Maç öncesindeki seremonide Fransa Milli Marşı'ndan sonra Arnavutluk Milli Marşı yerine yanlışlıkla Andorra, ardından Ermenistan Milli Marşları çalındı.

Daha sonra Arnavutluk Marşı'nın çalınmasıyla maç yaklaşık 5 dakikalık gecikmeyle başladı.

Arnavutluk, Andorra, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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