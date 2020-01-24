Fransa İçişleri Bakanlığı, 43 yıldır ülkede yaşayan Murat Büyük'ün vatandaşlık talebini " Türkiye'ye olan siyasi bağlılığı" gerekçesiyle reddetti.

Fransa'nın güneyindeki Dole semtinde yaşayan Büyük'ün Fransız vatandaşlığını alabilmek için yaptığı başvuru kabul edilmedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Büyük'e gönderilen ve sosyal medyada paylaşılan mektupta, "Fransız vatandaşlığı başvurunuz reddedilmiştir. Asıl ülkenize olan siyasi bağlılığınız açıktır, ülkemize ve kurumlarına olan sadakatiniz garanti edilmemektedir." ifadesi kullanıldı.

AA muhabirine konuşan Büyük, 43 yıldır Fransa'da yaşadığını belirterek, İçişleri Bakanlığının söz konusu kararına tepki gösterdi.

Büyük, birçok Fransız siyasetçinin, bir başka ülkede düzenlenen seçimlerde yarışan siyasetçilere destek çağrısı yaptığını hatırlattı.

Fransız milletvekili Meyer Habib'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "Oy verin" çağrısında bulunduğunu anlatan Büyük, "Eğer Fransa'ya karşı sadakatin ispatlanması ve asıl ülke geride bırakılması gerekiyorsa o zaman bu tür çağrılar da yapılmaması gerekiyor." dedi.

Büyük, Fransa'nın eski Başbakanı Manuel Valls'in İspanya'da düzenlenen yerel seçimlerde yarıştığını anımsattı.

Dernek faaliyetlerinde de bulunduğunu belirten Büyük, "Ben her zaman açık açık sosyal medyada ve arkadaşlar arasında Cumhurbaşkanı'mdan (Erdoğan) hoşlanan biri olduğumu söyledim. Bunda ne var? Aynı şekilde bir Rus 'Putin'in politikası hoşuma gidiyor.' diyebilir. Bundan ne mahzur var?" diye konuştu.

Büyük, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yıl dönümünde 15 Temmuz'da yaşananları anlatan bir resim sergisi düzenlediğini ve terör örgütü YPG/ PKK'lılara karşı yapılan eylemlere katıldığını belirtti.

Vatandaşlık başvurusu değerlendirildiği dönemde yetkililerin kendisini çağırdığını ifade eden Büyük, "Yetkililere Türkiye'de herhangi bir partiye üye olmadığımı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğimi söyledim. Çünkü ülke için güzel şeyler yapıyor. Onlarla çok açık ve samimi şekilde konuştum." dedi.

Büyük, ülkede hiçbir vergi borcu ve herhangi bir yasal sorunu bulunmadığını, aksine Fransa'ya çok katkıda bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini söylediği için cezalandırıldığını söyleyen Büyük, "Psikolojik baskı yaparak bizi susturmak istiyorlar. Fransa Erdoğan'a karşı cephe aldı. Bundan dolayı beni cezalandırdılar." vurgusunu yaptı.

Büyük, eşinin de vatandaşlık başvurusunda bulunduğunu ancak henüz sonuçlanmadığını belirterek, "Ben vatansız ve sahipsiz değilim. Hayatımda hiçbir şey değişmeyecek. Fransız vatandaşlığını oy kullanabilmek ve seçimlere katılabilmek için almak istiyordum." ifadesini kullandı.

Fransa'da yaşayan Türkler, 47 yaşındaki Büyük'e vatandaşlık verilmemesi nedeniyle Fransız yetkililere sosyal medyadan tepki gösterdi.