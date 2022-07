Fransa Aşılanmamış Sağlık Çalışanlarını İşlerine İade Etmeyi Reddetti

PARİS, 23 Temmuz (Xinhua) -- Fransa Sağlık Bakanı Francois Braun, ülkenin Ulusal Sağlık Otoritesi'nin (HAS) tavsiyesine dayanarak hükümetin Cuma günü Kovid-19'a karşı aşılanmamış sağlık çalışanlarının işyerine dönmesine izin vermeyi reddettiğini söyledi. HAS Cuma günü erken saatlerde yayınlanan basın açıklamasında, aşı zorunluluğunun sürdürülmesini desteklediğini ve hükümetin bu sağlık çalışanlarının işlerine iadelerini reddetmesini tavsiye ettiğini kaydetti. HAS, aşı zorunluluğuna uyulmasının "tedavi edilen kişilerin ve bunların refakatçilerinin daha iyi korunmasını" garanti ettiğini belirtti. Otorite tavsiyesinde ayrıca, Omicron alt varyantları BA.4 ve BA.5'in endişe verici yayılımına ve aşıların etkinliğine de atıfta bulundu. Bakan Braun, "Bilim insanlarının görüşlerine uyacağız" dedi. Geçen yıldan bu yana Fransa'daki sağlık çalışanlarının sağlık kuruluşlarında çalışmasına izin verilebilmesi için Kovid-19'a karşı aşı olmaları gerekiyordu. Birkaç bin kişi bu kurala uymadıkları için işten uzaklaştırılmıştı.