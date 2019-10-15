Son Dakika Haberleri: Fransa, asker selamı nedeniyle UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etti
Son Dakika Spor Fransa, asker selamı nedeniyle UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etti

Fransa, asker selamı nedeniyle UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etti

50 dakika önce

Fransa, asker selamı nedeniyle UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etti

Fransa, asker selamı nedeniyle UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep etti, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası oluşan gerginlik ortamı nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Maç öncesi ve maç esnasında herhangi bir olay yaşanmazken maç bitiminde bazı Türk futbolcuların asker selamını tekrarlaması yeni bir tartışma yarattı. Televizyonlara yansımayan bu görüntü nedeniyle Fransa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Roxana Maracineanu, UEFA'dan Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.


Söz konusu hareketin "sporun ruhuna aykırı" olduğunu belirten Fransız bakan, "UEFA'dan bu konuda yaptırım uygulanmasını talep ediyorum." dedi.

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Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:12 
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