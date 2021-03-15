- Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı - Son Dakika

- Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

15.03.2021 20:27

- Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

- Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Fransa- İspanya zirvesinin sonunda basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının kullanımının askıya alındığını duyurdu. Macron, "Avrupa İlaç Ajansı yarın bu aşının kullanımına ilişkin bir görüş yayınlayacak. O zamana kadar Fransa AstraZeneca ile aşılamayı askıya almaya karar verdi. En yakın zamanda tekrar devam etmeyi umuyoruz" dedi.

Fransa'da Bouches-du-Rhöne itfaiyecileri, Marsilya'nın 90 kilometre batısındaki Arles şehrinde bir itfaiyeciye ilk doz aşı uygulanmasının ardından kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından personelleri için AstraZeneca'nın ikinci dozunu askıya aldığını açıklamıştı. İtfaiye sözcüsü, "Önlem olarak AstraZeneca aşısının ikinci enjeksiyonunu askıya aldık" demişti. Geçen hafta Bouches-du-Rhöne'dan yaklaşık 60 itfaiyeciye bir doz AstraZeneca aşısı uygulanmıştı.

AstraZeneca 16 ülkede askıya alındı

Aralarında Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya ve Lüksemburg'un bulunduğu 16 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısını askıya almaya karar verdi.

Öte yandan Fransa'da 67 bin eczaneye AstraZeneca aşı dozu teslim edilerek, eczanelerde AstraZeneca aşılama kampanyası başlatılmıştı.

- Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı
- Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı
- Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı
- Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, İspanya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Myanmar'daki askeri darbe karşıtı gösterilerde en az 138 kişi öldü Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı İspanya Milli Takımı, aday kadrosunu ilginç bir yöntemle açıkladı Çarşaf tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mevcut normalleşme uygulamaları bir süre daha devam edecek Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, dinleyicisi tarafından kurşuna dizildi 4 kişinin ölümüne neden olan tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş Uraz Kaygılaroğlu'nun evine giden Berrak Tüzünataç, bikinisiyle balkonda güneşlendi
Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de kritik zirve! Erol Bulut'un takımdaki geleceği masaya yatırılacak         
21:37
Photoshop'un kurbanı olan Fahriye Evcen, sosyal medyanın diline düştü Photoshop'un kurbanı olan Fahriye Evcen, sosyal medyanın diline düştü         
21:13
Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı Yol kenarında ölü bulunan bebeğin ardından yasak aşk çıktı         
20:45
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 15 bin 503 yeni vaka tespit edildi         
20:25
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması Mart ayı sonunda bitiyor         
19:43
Kuryeyi alıkoyup işkence etmekle suçlanan İpek Hattat hakkında 32 yıla kadar hapis istemi Kuryeyi alıkoyup işkence etmekle suçlanan İpek Hattat hakkında 32 yıla kadar hapis istemi         
19:26
Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü Bıçakladığı kişinin arkadaşları tarafından iple ağaca bağlanıp dövülen zanlı öldü         
19:00
Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi Komşuda korku büyüyor: Erdoğan'ın Türkiye'si çok güçlü bir donanma geliştirdi         
18:35
Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak Danıştay son noktayı koydu! Belediye başkanları atama yaparken meclise soracak         
17:36
Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu Babasını öldürüp hiçbir şey olmamış gibi okula giden lise öğrencisinden pes dedirten savunma: Eve geç geliyorum diye baskı yapıyordu         
15:21
PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık PKK'nın elinden kaçan genç kızdan kan donduran itiraf: 'Masum canlar nasıl katledilir?' eğitimi aldık         
14:06
TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı TRT Spor'da satışı yasak olan enerji içeceğinin reklamının yapılması tartışma yarattı         
13:39
Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı Siyasetin dengeleri değişecek! Deva Partisi lideri Babacan 'ittifaka' yeşil ışık yaktı         
11:55
İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti         
11:08
Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum Sektöre küsen ünlü oyuncu Özlem Savaş kaset skandalını anlattı: O zamanlar çok toydum         
11:06
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 21:46:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Fransa AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei