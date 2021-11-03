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Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülülere karşı ayrımcılık konusundaki kampanyasını iptal ettirdi - Son Dakika

Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülülere karşı ayrımcılık konusundaki kampanyasını iptal ettirdi

03.11.2021 11:54
Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülülere karşı ayrımcılık konusundaki kampanyasını iptal ettirdi

Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi özgürlük başörtüsündedir" sloganıyla başlattığı bilinçlendirme kampanyasını iptal ettirdi.

Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi özgürlük başörtüsündedir" sloganıyla başlattığı bilinçlendirme kampanyasını iptal ettirdi.

Avrupa Konseyi'nin ayrımcılıkla mücadele biriminin 28 Ekim'de "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi özgürlük başörtüsündedir" sloganıyla başlattığı başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı bilinçlendirme kampanyası Fransa engeline takıldı. Kampanya kapsamında paylaşılan görsellerde başörtülü kadınların ve "Çeşitliliği kutlayın ve başörtüsüne saygı duyun", "Özgürlük başörtüsündedir", "Başörtüm tercihim" ve "Güzellik çeşitlilikte olduğu gibi özgürlük başörtüsündedir" yazıların yer alması Fransa'da tepki çekti.

Fransa'nın Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Sarah El Hairy kampanyanın kendisini şoke ettiğini söyleyerek, iptal ettirildiğini duyurdu. Söz konusu kampanyanın Fransa'nın değerlerine aykırı olduğunu iddia eden El Hairy, "Görselde başörtüsü takmak teşvik ediliyor, bunu kınıyoruz. Fransa bu kampanyayı onaylamadığını iletti ve kampanya iptal edildi" diye konuştu.

Fransa'nın talebinin ardından Avrupa Konseyi kampanyaya yönelik paylaşımları sildiğini duyurarak, "Bu paylaşımlar kaldırıldı, projeyi daha iyi bir şekilde sunmayı düşüneceğiz" açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki bir projenin parçası olan kampanyanın amacının çeşitliliğe saygı duyma ve her türlü nefret söylemiyle mücadele etme konularında farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

(Melike Yazır/İHA)

Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülülere karşı ayrımcılık konusundaki kampanyasını iptal ettirdi

Avrupa Konseyi, baş örtüsü, Özgürlük, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülülere karşı ayrımcılık konusundaki kampanyasını iptal ettirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa, Avrupa Konseyi'nin başörtülülere karşı ayrımcılık konusundaki kampanyasını iptal ettirdi - Son Dakika
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