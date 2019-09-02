Fransa: 'Avrupalılık' kimliğini güçlendirmek için tüm sınıflarda AB bayrağı zorunlu
9 saat önce
2 Eylül'den itibaren Fransa'daki devlet ve özel tüm okullarda Fransa bayrağı ve AB bayrağının birlikte sınıflarda kullanılması zorunlu hale getirildi. Bu yeni durumu ülkede savununlar da var eleştirenler de.
Fransa'da yeni okul sezonu açıldı ve sınıflarına dönen öğrenciler ilk defa okullarının duvarında Fransız bayrağı ile birlikte Avrupa Birliği (AB) bayrağının asılı olduğunu gördü.
2 Eylül'den itibaren Fransa'daki devlet ve özel tüm okullarda Fransa bayrağı ve AB bayrağının birlikte sınıflarda kullanılması zorunlu hale getirildi. Bu yeni durumu ülkede savununlar da var eleştirenler de.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:08
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