Son Dakika Haberleri: Fransa: 'Avrupalılık' kimliğini güçlendirmek için tüm sınıflarda AB bayrağı zorunlu
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Fransa: 'Avrupalılık' kimliğini güçlendirmek için tüm sınıflarda AB bayrağı zorunlu

9 saat önce

2 Eylül'den itibaren Fransa'daki devlet ve özel tüm okullarda Fransa bayrağı ve AB bayrağının birlikte sınıflarda kullanılması zorunlu hale getirildi. Bu yeni durumu ülkede savununlar da var eleştirenler de.

Fransa: 'Avrupalılık' kimliğini güçlendirmek için tüm sınıflarda AB bayrağı zorunlu, System.String[]

Fransa'da yeni okul sezonu açıldı ve sınıflarına dönen öğrenciler ilk defa okullarının duvarında Fransız bayrağı ile birlikte Avrupa Birliği (AB) bayrağının asılı olduğunu gördü.


2 Eylül'den itibaren Fransa'daki devlet ve özel tüm okullarda Fransa bayrağı ve AB bayrağının birlikte sınıflarda kullanılması zorunlu hale getirildi. Bu yeni durumu ülkede savununlar da var eleştirenler de.

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Avrupa Birliği, Fransa, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:08 
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