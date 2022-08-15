Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada da bu sabah itibarıyla Barkhane Operasyonu'nda yer alan son Fransız askerinin Mali'yi terk ettiği, bununla birlikte Fransa'nın Sahel, Gine Körfezi ve Çad Gölü bölgesinde teröre karşı mücadele ve istikrar hedefine bağlı kalacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Barkhane Operasyonu, Fransa, Nijer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa, Barkhane gücünün Mali'deki son askeri biriminin ülkeden çıktığını açıkladı - Son Dakika

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