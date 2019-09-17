Fransa Baş Hahamı'ndan Müslümanlara çağrı: Kur'an'ı 'eskide kalmış bir bakış açısıyla' yorumlamayın
1 saat önce
Fransa Baş Hahamı Haim Korsia Müslümanlara Kur'an'ı "eskide kalmış bir bakış açısıyla" yorumlamama çağrısında bulundu.
Haim Korsia, "Çağrının amacının hiçbir Müslümanın dini metinleri kaynak göstererek başkalarına zarar vermemesi" olduğunu savundu
Fransa Baş Hahamı Haim Korsia Müslümanlara Kur'an'ı "eskide kalmış bir bakış açısıyla" yorumlamama çağrısında bulundu.
Fransa'nın başkenti Paris'te, Dünya İslam Ligi ve Fransa İslam Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen konferansta Müslüman dini liderlere seslenen Haim Korsia, "Sevgili Müslüman arkadaşlar, çağımıza göre dinin yeniden içtihadını yapmanın zamanı geldi" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:45
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