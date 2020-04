Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bugün yaptığı açıklamalarda korona virüs salgını hakkında "1945'ten daha kötü bir ekonomik kriz geliyor" ifadelerini kullanırken, "Virüs ile yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ülke ekonomileri ve sağlık sistemleri zor günler geçiriyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe ve Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran bugün korona virüs salgını ile mücadele hakkında ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan ve Sağlık Bakanı, Fransa'da 11 Mayıs'ta sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağı ve yasaktan sonrası hakkında halkı bilgilendirdi. Fransa Tabipler Odası'nın karşı çıkmasına rağmen 11 Mayıs tarihinden itibaren okulların açılacak olması hakkında açıklama yapan Başbakan Philippe, "Okullar kademeli olarak açılacak. Her bölgede açılması söz konusu değil" ifadelerini kullanırken, ülke genelinde 11 Mayıs tarihinden itibaren toplu taşımada maske takmanın zorunlu hale getirileceğini aktardı. Başbakan, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından her vatandaşa 1 maske dağıtmayı hedeflediklerini belirtirken, "Her vatandaşa 1 maske verilecek, sonrasında kendileri satın alabilecekler. Şu anda ülkede maske dağıtımı yapsak sadece 1 hafta popüler oluruz, sonrasında ülke maskesiz kalır" ifadelerini kullandı. Philippe, ülkede bulunan 4 milyon düşük gelirli aileye 15 Mayıs tarihinde 150 Euroluk yardım yapılacağını aktarırken, büyük bir ekonomik krizin kapıda olduğunu dile getirdi. Sağlık Bakanı ise Ocak ayı sonu itibari ile maske üretiminin 2 katına çıkarıldığını açıklarken, sağlık çalışanlarının maske konusunda öncelikli olduklarını dile getirdi. Bakan, "3 milyon maske var, 17 milyon ihtiyaç sahibi var ve her kişiye günde 3 maske lazım" ifadelerini kullanırken, maske temin etmekte güçlük çektiklerini ve çalışanların ücret karşılığında eczanelerden satın alabileceklerini dile getirdi.



"1945'ten daha kötü bir ekonomik kriz geliyor"



Fransız Başbakan, salgın nedeni ile ortaya çıkan ekonomik krizin daha yeni başladığını belirterek, "1945'ten daha kötü bir ekonomik kriz geliyor" ifadesini kullandı. Başbakan, ekonomik faaliyetlerin yüzde 36'sının, endüstriyel faaliyetlerin yüzde 43'ünün, inşaat sektörünün yüzde 88'inin, turizm ve yeme-içme sektörünün yüzde 90'ının düştüğünü açıklarken, ekonomik krizin şiddetli olacağını vurguladı.



"Virüs ile yaşamayı öğrenmeliyiz"



Fransız Başbakan, "Eskiye dönmemiz çok uzun zaman alacak, eski hayatımıza dönemeyeceğiz. 2021'den önce aşı bulunamaz" ifadelerini kullanırken, "Virüs ile yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi.



Fransa'da toplam korona virüs vaka sayısı 152 bin 894'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 bin 718'e ulaştı. - PARİS