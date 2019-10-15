Son Dakika Haberleri: Fransa Başbakanı: ABD ve Türkiye yüzünden IŞİD yeniden canlanacak
Son Dakika Dünya Fransa Başbakanı: ABD ve Türkiye yüzünden IŞİD yeniden canlanacak

Fransa Başbakanı: ABD ve Türkiye yüzünden IŞİD yeniden canlanacak

1 saat önce

Fransa Başbakanı Edouard Phillipe, Türkiye ve ABD’nin kararlarının bölgede ciddi sonuçları olacağı ve kaçınılmaz olarak bu iki ülkenin eylemlerinin Suriye ve Irak’ta IŞİD’in canlanmasına yol açacağını iddia etti.

Fransa Başbakanı: ABD ve Türkiye yüzünden IŞİD yeniden canlanacak, System.String[]

Fransa Başbakanı Edouard Phillipe, Türkiye ve ABD'nin kararlarının bölgede ciddi sonuçları olacağı ve kaçınılmaz olarak bu iki ülkenin eylemlerinin Suriye ve Irak'ta IŞİD'in canlanmasına yol açacağını iddia etti.


Fransa meclisi genel kurulunda, hükümete yöneltilen sözlü soru önergelerini yanıtlayan Edouard Phillipe, "Bu durum, IŞİD'in Suriye'nin kuzey doğusunda ve belki de Irak'ın kuzeybatısında yeniden canlanmasına yol açacağı için güvenliğimizi tahrip edici." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Edouard Philippe, Türkiye, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:12 
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