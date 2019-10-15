Fransa Başbakanı: ABD ve Türkiye yüzünden IŞİD yeniden canlanacak
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Fransa Başbakanı Edouard Phillipe, Türkiye ve ABD’nin kararlarının bölgede ciddi sonuçları olacağı ve kaçınılmaz olarak bu iki ülkenin eylemlerinin Suriye ve Irak’ta IŞİD’in canlanmasına yol açacağını iddia etti.
Fransa Başbakanı Edouard Phillipe, Türkiye ve ABD'nin kararlarının bölgede ciddi sonuçları olacağı ve kaçınılmaz olarak bu iki ülkenin eylemlerinin Suriye ve Irak'ta IŞİD'in canlanmasına yol açacağını iddia etti.
Fransa meclisi genel kurulunda, hükümete yöneltilen sözlü soru önergelerini yanıtlayan Edouard Phillipe, "Bu durum, IŞİD'in Suriye'nin kuzey doğusunda ve belki de Irak'ın kuzeybatısında yeniden canlanmasına yol açacağı için güvenliğimizi tahrip edici." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:12
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