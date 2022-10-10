Fransa Başbakanı Borne: "Cezayir'le iş birliğimiz çok önemli" - Son Dakika
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Fransa Başbakanı Borne: "Cezayir'le iş birliğimiz çok önemli"

10.10.2022 21:42
Fransa Başbakanı Borne: "Cezayir'le iş birliğimiz çok önemli"

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkesinin Cezayir ile çok önemli bir işbirliğine sahip olduğunu söyledi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkesinin Cezayir ile çok önemli bir işbirliğine sahip olduğunu söyledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Başbakan Borne'u, Cezayir'e düzenlediği üst düzey resmi ziyaretinin ikinci gününde başkentteki Muradiye Sarayı'nda kabul etti.

Borne, Cumhurbaşkanı Tebbun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tebbun'a hükümetimin seferberliğine ve kararlılığına güvenebileceğini, iş birliğimizin çok önemli olduğunu ve bunu ülkelerimize hizmet etmek için kullanacağımızı söyledim." dedi.

Cezayir'deki temaslarının önemini vurgulayan Borne, Hükümetlerarası Yüksek Düzeyli Komite'nin dün gerçekleştirilen 5. toplantısının ekonomik, siyasi ve teknik düzeylerde düzenli karşılıklı ziyaretlerle şekillenen yeni bir aşamayı başlattığını kaydetti.

Borne ve beraberindeki heyeti, 2 günlük resmi ziyaretlerinin ardından Cezayir'den ayrıldı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne başkanlığındaki 16 bakandan oluşan Fransız heyeti, Cezayir-Fransa Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komitenin 5. toplantısına katılmak ve çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmaları imzalamak için dün akşam saatlerinde bu ülkeye gelmişti.

Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, başkentte gerçekleştirilen Cezayir-Fransa Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komitenin 5. toplantısı sonrasında, "Toplantımız, özellikle sanayi ve teknoloji ile yeni kurulan şirketler ve inovasyon, tarım, yüksek öğrenim ve bilimsel araştırma, emek ve istihdam, turizm ve el sanatları alanlarında olmak üzere 11 anlaşma metninin imzalamasıyla sonuçlandı." demişti.

İki ülke arasındaki ortak yüksek düzeyli komite toplantısı, sömürge dönemi ve göçle ilgili dosyalardan kaynaklanan ilişkilerde yaşanan gerginlikler nedeniyle 4. oturumunun yapıldığı 2017 yılından bu yana askıdaydı.

Macron'un 27 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Cezayir ziyaretinde, iki ülke çeşitli sektörlerde 6 iş birliği anlaşması yapmış, bölgesel ve uluslararası konularda siyasi istişareyi içeren "Yenilenmiş Ortaklık için Cezayir Deklarasyonu"nu imzalamıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Başbakanı Borne: 'Cezayir'le iş birliğimiz çok önemli' - Son Dakika

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