Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cezayir'de - Son Dakika
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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cezayir'de

10.10.2022 17:35

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun, tarafından Muradiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Cezayir'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun, tarafından Muradiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

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Kaynak: AA

Elisabeth Borne, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cezayir'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cezayir'de - Son Dakika
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