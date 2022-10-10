Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cezayir'de

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne , resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği başkent Cezayir 'de, Cumhurbaşkanı Abdulmecit Tebbun, tarafından Muradiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Kaynak: AA

Elisabeth Borne, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

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