Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle gün içinde toplanacak bakanlıklar arası kriz birimini aktif hale getirdiğini duyurdu. Borne, vatandaşlara su kullanımı konusunda dikkatli olmaları gerektiği çağrısı yaparak, "Mevcut istisnai kuraklık çok sayıda canlıyı sudan mahrum ediyor ve bu kuraklık çiftçilerimiz, ekosistemlerimiz, biyolojik çeşitliliğimiz için trajik bir durum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Fransa Başbakanı Borne'dan su tasarrufu çağrısı - Son Dakika

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