Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, iş birliği anlaşmaları için Cezayir'de - Son Dakika
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Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, iş birliği anlaşmaları için Cezayir'de

10.10.2022 01:40
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, iş birliği anlaşmaları için Cezayir'de

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cezayir-Fransa Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komitenin beşinci toplantısına katılmak ve çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmaları imzalamak için Cezayir'e geldi.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Cezayir-Fransa Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komitenin beşinci toplantısına katılmak ve çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmaları imzalamak için Cezayir'e geldi.

Başkent Cezayir'deki Huvvari Bumedyen Havalimanı'na dün akşam saatlerine inen Borne'u, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman karşıladı.

Başbakan Borne ve beraberindeki heyet, ikili görüşmelere geçmeden önce Fransız sömürgesi döneminde hayatını kaybedenler anısına yapılan Şehit Makamı'nı ziyaret edip saygı duruşunda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, en az 16 bakanın bulunduğu bir heyetle Cezayir'e gelecek Başbakan Borne'un, Cezayir-Fransa Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komitenin beşinci toplantısı ile çeşitli alanlarda yapılacak ikili iş birliği anlaşmalarının imza törenine katılacağı belirtilmişti.

Açıklamada, Fransız heyetin Cezayir ile Fransa arasında askıda kalan Cezayir arşivi ile Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan Cezayir halk devrimi liderlerinin kafataslarının iadesi gibi olağanüstü 4 tarihi dosyayı ele almayacağı ifade edilmişti.

Borne ve beraberindeki bakanların Cezayir'e ulaşmasından kısa süre önce, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron da telefonda görüşmüştü.

İki ülke arasındaki ortak yüksek düzeyli komite toplantısı, sömürge dönemi ve göçle ilgili dosyalardan kaynaklanan ilişkilerde yaşanan gerginlikler nedeniyle dördüncü oturumunun yapıldığı 2017 yılından bu yana askıdaydı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra da dün düzenlediği basın toplantısında, Fransa Başbakanı'nın Cezayir ziyaretinin, Macron'un ağustos ayındaki ziyaretinden sonra oluşan fikir birliği ve olumlu havayı kazan-kazan kuralına göre, anlaşmalara ve ekonomik ilişkiler için bir modele dönüştürmeyi amaçladığını söylemişti.

Macron'un 27 Ağustos'ta gerçekleştirdiği Cezayir ziyaretinde, iki ülke çeşitli sektörlerde altı iş birliği anlaşması yapmış, bölgesel ve uluslararası konularda siyasi istişareyi içeren "Yenilenmiş Ortaklık için Cezayir Deklarasyonu"nu imzalamıştı.

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Kaynak: AA

Elisabeth Borne, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, iş birliği anlaşmaları için Cezayir'de - Son Dakika

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