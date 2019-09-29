Son Dakika Haberleri: Fransa Başbakanı'ndan aşırı sağcıların İslam karşıtı sözlerine tepki
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Fransa Başbakanı'ndan aşırı sağcıların İslam karşıtı sözlerine tepki

29 dakika önce

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün aşırı sağcıların düzenlediği toplantıda yapılan İslam karşıtı açıklamaları "mide bulandırıcı" şeklinde değerlendirdi.

Fransa Başbakanı'ndan aşırı sağcıların İslam karşıtı sözlerine tepki, System.String[]

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, dün aşırı sağcıların düzenlediği toplantıda yapılan İslam karşıtı açıklamaları "mide bulandırıcı" şeklinde değerlendirdi.

Philippe, Demokrasi Hareketinin (MoDem) Guidel semtindeki yaz okulunda yaptığı açıklamada, yazar Eric Zemmour, Marine Le Pen'in yeğeni Marion Marechal Le Pen ve Beziers Belediye Başkanı Robert Menard'ın katılımıyla aşırı sağcıların düzenlediği toplantıda yapılan İslam karşıtı açıklamaları kınadı.

Müslümanların doğrudan hedef alındığı açıklamaları "mide bulandırıcı" bulan Philippe, bu ifadelerin aynı zamanda Fransa'nın değerlerine aykırı olduğunu söyledi.

Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye de France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Zemmour'un ifadelerine tepki gösterdi. Ndiaye, nefret içerikli konuşmalarla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Eric Zemmour, toplantıda yaptığı konuşmada, "Göç ile ilgili artan sorunlar İslam ile artıyor. Genç Fransızlar atalarının topraklarında azınlık olarak yaşamayı kabul edecek mi? Eğer kabul ederlerse, sömürülmeyi hak ediyorlar, yoksa kurtuluşları için savaşmak zorunda kalacaklar." dedi.

Menard ise Fransa'da İslam'ın hakim olması halinde sokaklarda kadınların kalmayacağını iddia etti.

Marion Marechal Le Pen de konuşmasında Fransız yazar Renaud Camus'un Avrupa'nın göçmenler tarafından istila edeceği görüşünü savundu.

Toplantıda bulunan gazeteci Elisabeth Levy'nin "Düşünce özgürlüğü hakkında konuşacaktık ancak sadece İslam ile ilgili konuştuk." cümlesi ise dikkati çekmişti.

Edouard Philippe, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 07:26 Kaynak: AA
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