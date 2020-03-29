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Fransa Başbakanı Philippe: Covid-19 ile mücadelede nisanın ilk 15 günü daha zorlu geçecek
25 dakika önce
Fransa Başbakanı Philippe: Covid-19 ile mücadelede nisanın ilk 15 günü daha zorlu geçecek
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs Covid-19 salgınına ilişkin, "Mücadele yeni başlıyor. nisan ayının ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak" dedi.
Philippe, Sağlık Bakanı Olivier Veran ile düzenlediği basın toplantısında salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:14
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