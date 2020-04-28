Fransa Başbakanı Philippe, normale dönüş planını açıkladı - Son Dakika
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Fransa Başbakanı Philippe, normale dönüş planını açıkladı

6 saat önce

Fransa Başbakanı Edouard Philippe yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

Fransa Başbakanı Philippe, normale dönüş planını açıkladı, System.String[]

Fransa Başbakanı Edouard Philippe yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.


Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında normale dönüş planını açıkladı. Ekonominin yeniden inşası için toplu taşımanın anahtar görev taşıdığını olduğunu dile getiren Başbakan Philippe, toplu taşımalardaki yeni kuralları, okullara dönüşü ve getirilen seyahat limitleri hakkında bilgi verdi.


Toplu taşımalarda maske zorunluluğu


Toplu taşımalarda maske mecburiyeti getirildiğini belirten Başbakan Philippe, sosyal mesafeyi korumak adına toplu taşımalarda yolcu kapasitesinin sınırlandırılacağını açıkladı. Başkent Paris'te metro seferlerinin yüzde 30 oranında düşürüleceğini duyuran Başbakan Philippe, yoğunluğun azalması için evden çalışabilenlerin uzaktan çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.


Okullar kademeli olarak açılacak, maske takmak mecburi


Başbakan Philippe, öğrenci servislerinde de yolcu kapasitesinin yarıya düşürüleceğini ifade ederek okulların kademeli olarak açılacağını bildirdi. Başbakan Philippe 11 Mayıs'ta ilkokulların ve 18 Mayıs'ta orta okulların açılacağını dile getirerek derslere katılımın mecburi olmayacağını duyurdu. Her sınıfta en fazla 15 öğrenci olacağını ve sosyal mesafenin korunacağını bildiren Fransa Başbakanı Philippe, kreşlerde ise en fazla 10'ar kişilik gruplar oluşturulacağı bilgisini paylaştı.


Başbakan Philippe, ilk ve orta öğretimde maske takmanın mecburi olacağını ifade ederek ana okullarında 3 yaşından küçük çocuklara maske mecburiyetinin getirilmeyeceğini açıkladı.


Başbakan Philippe, sokağa çıkma yasağının kalkacağı 11 Mayıs'tan itibaren iller arası seyahatin yeniden başlayacağını duyurdu. Söz konusu seyahatlerin 100 kilometre ile sınırlandırılacağı ve 100 kilometreyi aşan seyahatler için iş veya ailevi mazeret bildirmek gerektiğini belirtildi.


Sokağa çıkma yasağının kalkması ile birlikte vatandaşların sağduyulu, medeni ve disiplinli olması gerektiğini ifade eden Başbakan Philippe, umursamazlığın sonucunun salgının yeniden başlaması olacağının altını çizdi. - PARİS

Edouard Philippe, Paris, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 08:53 Kaynak: İHA


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