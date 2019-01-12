Fransa Başbakanı ve İçişleri Bakanı Patlamanın Yaşandığı Bölgede- Fransa İçişleri Bakanı Castaner: ...
1 saat önce
- Fransa Başbakanı ve İçişleri Bakanı patlamanın yaşandığı bölgede Fransa İçişleri Bakanı Castaner: "Bilanço ağır görünüyor"PARİS - Fransa Başbakanı Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner başkent Paris'te meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye geldi.
- Fransa Başbakanı
ve İçişleri Bakanı
patlamanın yaşandığı bölgede
Fransa İçişleri Bakanı
Castaner: "Bilanço ağır görünüyor"
PARİS - Fransa Başbakanı Edouard Philippe
ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner
başkent Paris
'te meydana gelen patlamanın yaşandığı bölgeye geldi.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner başken Paris'in Rue de Trévise bölgesinde 9'uncu Caddede meydana gelen patlamanın yaşandığı yere geldi. Patlamanın yaşanmasının hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Castaner: "Trevise sokağında Başbakan, Paris savcısı, polis ve başkentin Belediye Başkanı ile birlikteyim. 200'den fazla itfaiye eri yardım operasyonuna katılıyor. Bilanço ağır görünüyor. İlk düşüncelerim yaralılarla ve yakınlarıyla birlikte" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:11 Kaynak: İHA
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