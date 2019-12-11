Fransa Başbakanından emeklilik reformu açıklaması - Son Dakika

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede tartışma yaratan emeklilik reformu kapsamında emekli maaşı alabilmek için 64 yaşına kadar çalışılması gerektiğini söyledi.

Philippe, düzenlediği basın toplantısında, emeklilik reformunun 22 Ocak'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını ardından şubat sonunda Ulusal Mecliste tartışılacağın belirtti.

Emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağının altını çizen Philippe, emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getirdi.

Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." diye konuştu.

Başbakan Philippe, emeklilik reformunun 2022'de hayata geçirileceğini ifade etti.

Ağır şartlarda çalışanların 2 yıl erken emekliliğe ayrılabileceğini belirten Philippe, polis, jandarma ve itfaiyecilere tanınan bazı ayrıcılıkların da korunacağını sözlerine ekledi.

Ülke bir haftadır grevde

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev 7. gününe girdi.

Grev nedeniyle başta Paris olmak üzere büyük kentlerde, son bir haftadır kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Yetkililer, bugün başkent Paris'teki trafik sıkışıklığı sonucu toplam 460 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğunu bildirdi.

Başkentteki iki hat hariç diğer tüm metro hatlarının çalışmaması da ulaşımda kaosa yol açtı.

Emeklilik reformu tepkisi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

Geçen hafta perşembe başlayan greve, protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını, ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve onlarca sektörü olumsuz etkiliyor.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.