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Fransa basınından haberler ve türk futbolseverlerden röportajlar...

52 dakika önce

Kritik maç öncesi Fransa'dan izlenimler.

Fransa basınından haberler ve türk futbolseverlerden röportajlar..., System.String[]

Kritik maç öncesi Fransa'dan izlenimler...

Avrupa'nın çeşitli yerlerinden gelen Türk futbolseverler milli takımdan zafer bekliyor

"Medya maçın atmosferini geriyor, biraz abartıyor. İnsanlar burada futbola konsantre"

Fransa basınında maç öncesi yankılar...

L'Equipe "Electrique" başlığını atarken, maçın gergin ve sıcak atmosferde oynanacağını yazdı

Le Parisien "Maviler gibi güçlü olmalıyız"

Le Figaro "Kilit nokta orta saha"

ENGİN AKGÜRBÜZ - SERHAN TÜRK, Paris

Euro 2020 yolunda Fransa ile Paris'te karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı Stade de France'ta büyük bir destek bulacak.

81 bin kişilik statta 25-30 bin Türk'ün tribünde olması beklenirken, Paris sokaklarında çok sayıda Türk futbolsever sabırsızlıkla karşılaşmanın başlamasını bekliyor. Şanzelize ve Eyfel Kulesi yakınlarında bulunan futbolseverler Türkiye'nin kazanacağından emin konuştular. Maçın atmosferi hakkında da yorum yapan Türk futbolseverler; "Medya abartıyor, insanlar burada futbola konsantre. İnşallah milli takımımız kazanır, beraberlik de yeterli"  şeklinde konuştular.

Fransa dışından gelen taraftarlar ise ;

"- İngiltere'den geliyoruz. Evimizde kazandık, bu maçta da gönlüm galibiyetten yana.

-Fransa'yı burada da yeneceğiz. Gönlümden geçen skor 2-1

-Bu maç için 600 kilometre yol yaptık, inşallah kazanırız. Stadyumda da Türk taraftarların fazla olmasını bekliyoruz.

-Fazla konuşmaya gerek yok. Bu maçı ya alacağız ya alacağız" şeklinde konuştular.

Fransa basınında maç öncesi yer alan yankılarda ise L'Equipe Gazetesi "Electrique" başlığını atarken, "Elektrik" manşeti ile verdiği haberi maçın Politik ve Sportif olarak çok gergin ve sıcak atmosferde oldacağına dikkat çekiyor

Le Parisien "Maviler gibi güçlü olmalıyız", Le Figaro ise "Kilit nokta orta saha" başlığını attı. Fransa basını maç ile ilgili muhtemel 11 tahminleri yapıp, Türkiye'nin Arnavutluğa attığı gol sonrası futbolcuların asker selamını da sayfalarına taşıdılar.

Le Figaro gazetesi ayrıca, Türk milli takımı futbolcularının verdikleri asker selamı yüzünden maçın iptal edilmesi gerektiği söylediklerini ve dış işleri bakanı Le Drian'ın maçı protesto ettiğini ve gelmeyeceğini yazdı.

Le Monda da Stade de France tribünlerinde olabilecek ambians yüzünden dışişleri bakanı Le Drian'ın daha önceden öngörülmüş olmasın rağmen Fransa-Türkiye maçına gelmeyeceğini yazdı.

Le Parisien gazetesi Türk futbolcuların maç sırasında verdikleri asker selamının ne anlama geldiğini sorgulamış ve bu hareketin siyasi bir sembol olmaktan öte Türk halkının askerine ne kadar bağlı olduğunu ve saygı duyulduğunu gösteren daha çok kültürel bir sembol olduğunu belirtti.

"Elektrik" manşeti ile verdiği haberi maçın Politik ve Sportif olarak çok gergin olduğuna dikkat çekiyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- DHA muhabirinin anonsu

-Maç ile ilgili konuşan Türkler

-Gazetelerin görüntüsü ve sayfalarından detaylar


Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:32 Kaynak: DHA
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