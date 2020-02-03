Fransa: Başörtülü kadınlara ait araçların lastiklerini patlatan zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa: Başörtülü kadınlara ait araçların lastiklerini patlatan zanlı yakalandı - Son Dakika Dünya

Fransa: Başörtülü kadınlara ait araçların lastiklerini patlatan zanlı yakalandı

6 saat önce

Fransa'nın Strasbourg kentinde, başörtülü kadınlara ait arabaların tekerini patlatıp, üzerine "No Hijab" (başörtüsüne hayır) yazılı kağıt yapıştıran bir kişi yakalandı.

Fransa: Başörtülü kadınlara ait araçların lastiklerini patlatan zanlı yakalandı, System.String[]

Fransa'nın Strasbourg kentinde, başörtülü kadınlara ait arabaların tekerini patlatıp, üzerine "No Hijab" (başörtüsüne hayır) yazılı kağıt yapıştıran bir kişi yakalandı. Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) adlı derneğin yaptığı açıklamaya göre, 60'lı yaşlarında bir adam, kentteki alışveriş merkezinin park alanında aracını bırakan onlarca başörtülü kadını hedef aldı. Araçların lastiklerini patlatan zanlı, "No Hijab" yazılı etiketleri yapıştırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.


Şikayetler üzerine soruşturma başlatan Strasbourg polisi, güvenlik kameralarının ve görgü tanıklarının da yardımıyla zanlının kimliğini tespit etti. Zanlının önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkması bekleniyor. CCIF, şikayette bulunanlar için avukat tuttuğunu açıkladı.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:23 
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