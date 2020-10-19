Fransa, bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarını kapatacak - Son Dakika

Fransa, bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarını kapatacak

19.10.2020 13:31
Fransa, bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarını kapatacak, System.String[]

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede birçok Müslüman sivil toplum kuruluşunu kapatacaklarını belirtti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede birçok Müslüman sivil toplum kuruluşunu kapatacaklarını belirtti.

Darmanin, Europe1 radyosunda yaptığı açıklamada, 16 Ekim'de Conflans Sainte-Honorine semtinde bir öğretmenin cesedinin, başı kesik halde bulunmasının ardından ülkede Müslümanlara ait 51 derneğin ve sivil toplum kuruluşunun devlet tarafından denetleneceğini söyledi.

Bunlardan birkaçının Bakanlar Kurulu'nun onayı ile kapatılacağını ifade eden Darmanin, kapatılacak kuruluşların arasında, Fransa Cumhuriyeti'ne düşman oldukları iddiasıyla Fransa İslamofobi ile Mücadele Kollektifi (CCIF) ile Barakacity'nin yer aldığını belirtti.

Fransa'da geçen hafta Barakacity'e ve kuruluşun kurucusunun evine baskın düzenlenmişti.

Ülkede son haftalarda özellikle Müslüman sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar arttı.

Darmanin, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, "radikal İslamcılık ile mücadele" iddiasıyla ülkede geçen ay 12, yılbaşından bu yana ise toplam 73 cami, özel okul, dernek ve iş yerlerinin kapatıldığını belirtmişti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa, bazı Müslüman sivil toplum kuruluşlarını kapatacak - Son Dakika

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