Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi: 'Rusya, terörist devlet olduğunu bir kez daha kanıtladı'

Kaynak: AA

Ukrayna, Belarus, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa, Belarus'a 'Ukrayna'daki savaşa dahil olmaması' uyarısında bulundu - Son Dakika

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