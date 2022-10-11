Fransa, Belarus'a "Ukrayna'daki savaşa dahil olmaması" uyarısında bulundu - Son Dakika
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Fransa, Belarus'a "Ukrayna'daki savaşa dahil olmaması" uyarısında bulundu

11.10.2022 11:48
Fransa, Belarus'a "Ukrayna'daki savaşa dahil olmaması" uyarısında bulundu

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya ile ortak askeri birlik oluşturma konusunda anlaşan Belarus'u, Ukrayna'daki savaşa girmesi durumunda yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı yönünde uyardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya ile ortak askeri birlik oluşturma konusunda anlaşan Belarus'u, Ukrayna'daki savaşa girmesi durumunda yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı yönünde uyardı.

France Inter kanalına konuşan Colonna, dün Rusya ile ortak askeri birlik oluşturma konusunda anlaştığını duyuran Belarus'un uyarılması gerektiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına yapılacak destekler, ek yaptırımlarla sonuçlanacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Colonna, konunun bugün çevrim içi acil G7 toplantısının gündeminde olacağını kaydetti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile ortak askeri birlik oluşturma konusunda anlaştıkları, Belarus askerlerini Rus ordusunun yanında mevzilendirmeye hazır oldukları açıklamasını yapmıştı.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Belarus, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Belarus'a 'Ukrayna'daki savaşa dahil olmaması' uyarısında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa, Belarus'a "Ukrayna'daki savaşa dahil olmaması" uyarısında bulundu - Son Dakika
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