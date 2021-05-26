Fransa, Belarus uçağının hava sahasını kullanmasına izni vermedi - Son Dakika

Fransa, Belarus uçağının hava sahasını kullanmasına izni vermedi

26.05.2021 21:01
Fransa, Belarus uçağının hava sahasını kullanmasına izni vermedi, System.String[]

Fransa, hava sahasını kullanmasına izni vermediği Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia'ya bağlı Minsk-Barselona seferini yapan yolcu uçağı, Polonya sınırı yakınında havada 2 saat kadar tur atmasının ardından Minsk Havaalanı'na geri döndü.

Fransa, hava sahasını kullanmasına izni vermediği Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia'ya bağlı Minsk-Barselona seferini yapan yolcu uçağı, Polonya sınırı yakınında havada 2 saat kadar tur atmasının ardından Minsk Havaalanı'na geri döndü.

Fransa, Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia'ya bağlı Minsk-Barselona seferini yapan yolcu uçağına, hava sahasını kullanma izni vermedi. Polonya Hava Seyrüsefer Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Belavia Havayolları'na bağlı yolcu uçağın, bugün öğlen saatlerinde Barselona seferini yapmak üzere Uluslararası Minsk Uluslararası Havaalanı'ndan kalktığı, fakat Fransa'nın uçağın kalkışından 3 dakika önce manuel olarak uçuş planını iptal ettiği belirtildi. Fransa'nın, söz konusu gelişmeden Polonya Hava Seyrüsefer Dairesi'ni haberdar ettiği, Polonyalı yetkililerin de durumu, Belavia yetkililerine aktardığı ifade edildi. Bu esnada Polonya sınırına yaklaşan uçağın, Belarus'un Brest ile Baranoviçi kentleri üzerinde tur atmaya başladığı ve Belavia yetkililerinin, Marsilya hava trafik kontrolörleriyle mutabık kalarak uçuş rotasını değiştirmeye çalıştığı kaydedildi. Fakat Belaruslu yetkililerin bu girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı, Barselona uçağının ise havada 2 saat kadar tur attıktan sonra Minsk'e geri döndüğü belirtildi.

UÇAK KRİZİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Litvanya'nın başkenti Vilnius'a giden Ryanair'e ait yolcu uçağı, Belarus üzerinden transit geçiş yaptığı sırada başkent Minsk'e zorla iniş yaptırılmıştı. Belarus Hava Kuvvetlerine ait MiG-29 tipi savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağının havaalanına inmesinin ardından yolcular özel kuvvetler tarafından uçaktan indirilerek, güvenlik taramasından geçirilmişti. Uçağın Minsk'e indirilme gerekçesinin ise bomba ihbarı olduğu öne sürülmüş fakat Belarus makamları bomba ihbarına dair herhangi bir resmi açıklama yapmamıştı. Uçakta seyahat eden ve şu an Litvanya'da yaşayan Belaruslu muhalif gazeteci Raman Pratasevich'inn gözaltına alındığı açıklanmıştı. Yaşanan olayın ardından Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belarus havayolu şirketlerine AB hava sahasını kapatma kararı almıştı. Liderler, AB havayolu şirketlerine ise Belarus hava sahasını kullanmamaları tavsiyesinde bulunmuştu.

(Ebru Orhan/ İHA)

Fransa, Belarus uçağının hava sahasını kullanmasına izni vermedi

Yolcu Uçağı, Belarus, Polonya, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fransa, Belarus uçağının hava sahasını kullanmasına izni vermedi - Son Dakika


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