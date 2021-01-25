Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi - Son Dakika

Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi

25.01.2021 00:56

Fransa Bilim Konseyi Başkanı Jean François Delfraissy, ülkede koronavirüs ile mücadele kapsamında artan vakalar nedeniyle tekrardan sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini belirterek, "Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi" dedi.

Koronavirüsün yeni mutasyonları dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Fransa Bilim Konseyi Başkanı Jean François Delfraissy, Kovid-19 mutasyonları hakkında bir Fransız televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Durumu tamamen değiştiriyor, Kovid-19 aşısının etkisini azaltıyor" ifadelerini kullandı.

"AŞININ ETKİNLİĞİNİ YÜZDE 40 AZALTIYOR"

Konsey Başkanı Delfraissy, koronavirüs mutasyonlarının özellikle başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde artmaya devam ettiğinin altını çizdi. Virüsün Güney Afrika mutasyonunun, Kovid-19 aşısının etkinliğini yaklaşık yüzde 40 oranında azaltabildiğini belirten Delfraissy, son haftalarda birkaç yeni mutasyonun daha Fransa'ya girişinin durumları değiştirdiğini ifade etti.

Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi
Jean François Delfraissy

"ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE ORTAYA ÇIKIYOR"

Delfraissy, "Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Çeşitli şekillerde ortaya çıkıyorlar ve daha yüksek bulaşma faktörlerine sahipler. Daha hızlı yayılıyorlar" dedi.

Bulaşmaların yaklaşık yüzde 2'sinin mutasyona uğramış virüs olduğunun tespit edildiğini dile getiren Delfraissy, "Araştırmalarımız, mutasyona uğrayan virüsü taşıyan vaka sayısının çok daha yüksek olduğu yönünde. İngiliz virüsünün, Paris kenti de dahil olmak üzere bazı bölgelerde bulaşma oranının yüzde 9'unu oluşturduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA YENİDEN KARANTİNA SİNYALİ

Konseyi Başkanı, tekrar karantinaya girme kararının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek, "Muhtemelen kontrol altına alınmaya çalışılacak. Tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacak" dedi.

"AŞI STRATEJİLERİ DEĞİŞEBİLİR"

Aynı zamanda Fransa'da aşılama konusuna değinen Delfraissy, Kovid-19 mutasyonlarının ortaya çıkmasının Fransa'da uygulanan aşı stratejilerini de değiştirebileceğini vurguladı. Delfraissy, İngiliz mutasyonunun aşıya duyarlı olduğunu belirterek, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının aşılamalara karşı direncinin daha güçlü olduğunu ve aşının etkisini yüzde 40 azaltabildiğini ifade etti.

Öte yandan Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 53 bin 617'ye, toplam can kaybı ise 73 bin 49'a yükseldi.

Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi

Güney Afrika, Koronavirüs, Fransa, Jean, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Fransa Bilim Konseyi Başkanı Delfraissy: Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi - Son Dakika Dünya


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