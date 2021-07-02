Fransa Bisiklet Tur'nda açtığı pankartla bisikletçilerin düşmesine yol açan seyirci, savcıya ifade verdi - Son Dakika

Fransa Bisiklet Turu'nun açılış etabında açtığı pankartla yaklaşık 50 bisikletçinin düşmesine yol açtığı için gözaltına alınan seyirci, savcıya ifade verdi.

Turun 26 Haziran Cumartesi günkü açılış etabında, yol kenarından yarışı izlerken "Allez Opi Omi" yazılı pankartı, televizyon kameralarına göstermek için açarak 50 kadar bisikletçinin düşmesine yol açan kadın seyirci, gözaltı süresinin bitmesinin ardından Brest Savcılık Ofisinde ifade verdi.

Brest Cumhuriyet Savcısı Camille Miansoni, yaptığı basın açıklamasında, salıverilen seyircinin 14 Ekim'de Brest Ceza Mahkemesinde hakim karşısında çıkacağını belirtti.

Miansoni, seyircinin ifadesinde eyleminden utanç duyduğunu ve sonuçları hakkında endişeli olduğunu paylaştığını kaydetti.

Diğer yandan tur organizatörleri, olayın orantısız bir yere çekildiği gerekçesiyle seyirci hakkında yaptıkları suç duyurusunu geri çektiklerini bildirdi.

Seyircinin, pankartta yazan "Hadi büyükbaba-büyükanne" anlamına gelen "Allez Opi Omi" yazısıyla Fransa Bisiklet Turu tutkunu olan büyükanne ve büyükbabasına mesaj göndermek istediği belirtiliyor.

Olay

Kuzey Finistere'de yaşayan kadın, 30 Haziran Çarşamba günü Landerneau semtinde jandarmalar teslim olmuş, "dikkat ve güvenlik yükümlülüğünü taammüden ihlal ederek başkalarını tehlikeye attığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Bu yıl, 108. düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.