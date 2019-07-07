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Fransa Bisiklet Turu

1 saat önce

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) ikinci etabını, Jumbo-Visma takımı ilk sırada bitirdi.

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Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) ikinci etabını, Jumbo-Visma takımı ilk sırada bitirdi.
Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 27.6 kilometrelik zamana karşı takım yarışını, Jumbo-Visma ekibi 28.57'lik derecesiyle birinci sırada tamamladı.
Ineos takımı ikinci, Deceuninck Quick-Step ekibi ise üçüncü oldu.
Jumbo-Visma takımından 26 yaşındaki Mike Teunissen, sarı mayoyu giymeye devam etti.
Organizasyonun 3. etabı, Binche ve Epernay arasındaki 215 kilometrelik parkurda yarın yapılacak.
Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:14 Kaynak: AA
Brüksel, Fransa, Jumbo, Spor
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