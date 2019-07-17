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Fransa Bisiklet Turu

38 dakika önce

106. Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını, Lotto Soudal takımının Avustralyalı sporcusu Caleb Ewan kazandı.

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106. Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını, Lotto Soudal takımının Avustralyalı sporcusu Caleb Ewan kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 11. etabı, Albi ile Toulouse arasındaki 167 kilometrelik parkurda yapıldı.
Caleb Ewan, sprint finişine sahne olan etabı 3 saat 51 dakika 26 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.
Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 1 dakika 12 saniyelik farkı korudu.

Tura, yarın Toulouse ile Bagneres-de-Bigorre arasında koşulacak 209,5 kilometrelik 12. etapla devam edilecek.
Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 47 saat 18 dakika 41 saniye
2. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 12 saniye
3. Egan Bernal (Ineos): +1 dakika 16 saniye
Toulouse, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:53 Kaynak: AA
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