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Fransa Bisiklet Turu

7 dakika önce

106. Fransa Bisiklet Turu'nun 14. etabını, Groupama-FDJ takımının Fransız sporcusu Thibaut Pinot kazandı.

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106. Fransa Bisiklet Turu'nun 14. etabını, Groupama-FDJ takımının Fransız sporcusu Thibaut Pinot kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Tarbes ile Tourmalet arasındaki 117,5 kilometrelik 14. etapla devam edildi.
Fransız sporu Pinot, 3 saat 10 dakika 20 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada tamamladı. Pinot'nun ardından vatandaşı ve genel klasman lideri Julian Alaphilippe ikinci, Hollandalı Steven Kruijswijk üçüncü oldu.
Tura yarın Limoux ile Foix arasında koşulacak 185 kilometrelik 15. etapla devam edilecek.
Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.
Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:
1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 56 saat 11 dakika 29 saniye
2. Geraint Thomas (Ineos): +2 dakika 2 saniye
3. Steven Kruijswijk (Team Jumbo Visma) +2 dakika 14 saniye
Steven Kruijswijk, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 06:48 Kaynak: AA
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