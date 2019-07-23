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Fransa Bisiklet Turu

1 saat önce

106. Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını, Lotto Soudal takımının Avustralyalı sporcusu Caleb Ewan kazandı.

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106. Fransa Bisiklet Turu'nun 16. etabını, Lotto Soudal takımının Avustralyalı sporcusu Caleb Ewan kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 16. etabı, Nimes kentindeki 177 kilometrelik parkurda yapıldı.

Caleb Ewan, sprint finişine sahne olan etabı, 3 saat 57 dakika 8 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.
Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisi ile arasındaki 1 dakika 35 saniyelik farkı korudu.
Tura, yarın Pont du Gard ile Gap arasında koşulacak 200 kilometrelik 17. etapla devam edilecek.
Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.
Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:
1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 64 saat 57 dakika 30 saniye
2. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 35 saniye
3. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): +1 dakika 47 saniye
Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:55 Kaynak: AA
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