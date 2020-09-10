Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül 'de Fransa'nın başkenti Paris 'te tamamlanacak.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Chatel-Guyon ile Puy Mary arasındaki 191,5 kilometreden oluşan dağ etabıyla devam edecek.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 51 saat 26 dakika 43 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabı, Chavigny ile Sarran Correze arasındaki 218 kilometreden oluşan tepe etabıyla gerçekleştirildi.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 12. etabını, Sunweb takımının İsviçreli sporcusu Marc Hirschi kazandı.

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