Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül 'de Fransa'nın başkenti Paris 'te tamamlanacak.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Lyon ile Grand Colombier arasındaki 174,5 kilometreden oluşan dağ etabıyla devam edecek.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 61 saat 3 dakikalık süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 14. etabı, Clermont-Ferrand ile Lyon şehirleri arasındaki 194 kilometreden oluşan düzlük etapla gerçekleştirildi.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 14. etabını Sunweb takımının Danimarkalı sporcusu Soren Kragh Andersen kazandı.

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