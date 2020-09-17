Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül 'de Fransa'nın başkenti Paris 'te tamamlanacak.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Bourg-en-Bresse ile Champagnole arasındaki 166,5 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 79 saat 45 dakika 30 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabı, Meribel ile La Roche-sur-Foron arasındaki 175 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 18. etabını, Ineos Grenadiers takımının Polonyalı sporcusu Michal Kwiatkowski kazandı.

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