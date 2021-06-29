Organizasyon, yarın Change yerel idaresi ile Laval kenti arasındaki 27,2 kilometrelik bireysel zamana karşı 5. etapla devam edecek.

Düzlük 4. etabı Arkea-Samsic takımının Fransız bisikletçisi Nacer Bouhanni ikinci, Alpecin-Fenix ekibinden Belçikalı Jasper Philipsen ise üçüncü sırada bitirdi.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Redon ile Fougeres yerel idareleri arasındaki 150,4 kilometrelik 4. etabında Cavendish, 3 saat 20 dakika 17 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. 36 yaşındaki Cavendish, Fransa Bisiklet Turu'nda 31. etap zaferini yaşadı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 4. etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Büyük Britanyalı sporcusu Mark Cavendish kazandı.

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