Organizasyon, yarın Saint-Paul-Trois-Chateaux ile Nimes yerel idareleri arasındaki 159,4 kilometrelik 12. etapla devam edecek.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Sorgues ile Malaucene yerel idareleri arasındaki 198,9 kilometrelik 11. etabında Van Aert, 5 saat 17 dakika 43 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 11. etabını, Jumbo-Visma takımının Belçikalı sporcusu Wout van Aert kazandı.

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