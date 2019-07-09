Son Dakika Haberleri: Fransa Bisiklet Turu'nda 4. etabı Elia Viviani kazandı
Son Dakika Güncel Haber

Fransa Bisiklet Turu'nda 4. etabı Elia Viviani kazandı

47 dakika önce

Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Reims ve Nancy kentleri arasındaki 213,5 kilometrelik dördüncü etabında, 30 yaşındaki İtalyan Elia Viviani, 5 saat 9 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Fransa Bisiklet Turu'nda 4. etabı Elia Viviani kazandı, System.String[]
Fransa, Nancy, Reims, Güncel
Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Reims ve Nancy kentleri arasındaki 213,5 kilometrelik dördüncü etabında, 30 yaşındaki İtalyan Elia Viviani, 5 saat 9 dakika 20 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

UAE Emirates takımından Norveçli Alexander Kristoff ikinci olurken, Lotto-Soudal ekibinden Avustralyalı Caleb Ewan yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Etabı 56. sırada tamamlayan Deceuninck Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe, sarı mayoyu giymeye devam etti.

Organizasyonun 5. etabı, Saint-Die-des-Vosges ve Colmar kentleri arasındaki 175,5 kilometrelik parkurda yarın yapılacak.

Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Organizasyonun 4. etabı sonunda genel sıralama şu şekilde:

1- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 14.41.39

2- Wout van Aert (Jumbo-Visma): 14.41.59

3- Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 14.42.04
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mario Balotelli için Napoli'de suç duyurusu 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla döven gelin serbest ABD'de yaşayan yaşlı adam zincirsiz bisiklet yaptı Son Dakika! Hamile kadının aracına saldıran maganda kardeşler için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 21:35:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa Bisiklet Turu'nda 4. etabı Elia Viviani kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]