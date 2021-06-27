Üye Girişi
Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart nedeniyle meydana gelen feci kazada ortalık kana bulandı - Son Dakika

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart nedeniyle meydana gelen feci kazada ortalık kana bulandı

27.06.2021 14:56

Dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonu olan Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabında korkunç bir kaza meydana geldi. Bir seyirci açtığı pankartı canlı yayın aracına göstermek isterken bir bisikletçinin ona çarpmasıyla zincirleme kazaya neden oldu. Ağır yaralanan sporcuların olduğu kazada ortalık kana bulandı.

Brest ile Landerneau bölgeleri arasında düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabını yol kenarından takip eden bir seyirci, açtığı pankartı canlı yayın aracına göstermek istedi. Bu sırada oradan geçen pelotonda (bisikletçilerin toplu şekilde seyrettiği ana grup) bulunan Alman bisikletçi Tony Martin, seyircinin tuttuğu pankarta çarptı ve yere düştü.

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

MARTİN'İN DÜŞMESİYLE OLANLAR OLDU

Bisiklet yarışlarında sıklıkla görülen, önde bir bisikletçinin düşmesinin ardından arkadan gelen bisikletçilerin de kazaya karışması durumu, burada da yaşandı. Tony Martin düşmesiyle arkasından gelen onlarca sporcu kazaya karıştı ve kendini yerde buldu. Yolun kenarındaki çim alana kadar düşen bisikletçilerden yaralananlar oldu.

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

30'DAN FAZLA BİSİKLET KAZAYA KARIŞTI

Fransa Bisiklet Turu'nun henüz ilk etabında yaşanan bu dev kazaya 30'dan fazla bisikletçinin karıştığı, bazı sporcuların yaralandığı ve bisikletlerin de hasar aldığı görüldü.

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

YARALANAN SPORCU SUTTERLİN ÇEKİLDİ

Kazada yaralanan ve ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan DSM sporcusu Jasha Sütterlin'in tura devam edemeyecek şekilde yaralandığı ve Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildiği açıklandı.

Hastanede detaylı kontrolleri yapılan Sütterlin'in vücudunda kırık olmadığı duyuruldu.

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

PANKARTLA AİLESİNE SELAM GÖNDERDİ

Dünyanın en prestijli bisiklet turunun ilk etabında elindeki pankartla televizyona çıkma isteği taşıyan kadının pankartında "Allez Opi-Omi" mesajı yazıyordu. Mesajın anlamı ise "Haydi dede, büyükanne".

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

FRANSA BİSİKLET TURU, DAVRANIŞI KINADI

Kaza sonrası Fransa Bisiklet Turu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Yarışçıların güvenliğine özen gösterin! Televizyona çıkmak ya da fotoğraf çektirmek için her şeyi riske atmayın" ifadeleri yer aldı.

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı

ÇOCUĞUNU SON ANDA KURTARDI

Kazanın olduğu sırada yolun kenarında belirli bir mesafeden çocuğuyla birlikte yarışı takip eden bir kadın, zincirleme kaza sonucunda bisikletlerin oldukları bölgeye kadar savrulmasında yaptığı hareketle gündem oldu. Elinde telefonuyla yarışı çeken kadın, kaza sonrası yarışçıların ve bisikletlerin önündeki çocuğuna doğru geldiğini fark edip çocuğunu tek eliyle tehlikeden kurtardı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart yüzünden yaşanan feci kazada ortalık kana bulandı
Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart nedeniyle meydana gelen feci kazada ortalık kana bulandı

Tony Martin, Bisiklet, Fransa, Kaza, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart nedeniyle meydana gelen feci kazada ortalık kana bulandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti 15:43 Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan konservatuar öğrencisi yaşamını yitirdi 15:35 Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan konservatuar öğrencisi yaşamını yitirdi G.Saray'da, teknik direktör Fatih Terim için yarın imza töreni yapılacak 15:34 G.Saray'da, teknik direktör Fatih Terim için yarın imza töreni yapılacak
Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı 14:47 Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı 14:11 Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu 13:40 Sıcak yüzünden kalp krizi geçirdiği düşünülüyor! 61 yaşındaki adamın cansız bedeni, traktörüne yaslanmış bir halde bulundu
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti 12:22 Mısır tarlasındaki domuzlar tedirgin etti Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti 12:21 Marmaris'te orman yangını! Alevler bir anda büyüdü, plajdakiler korkuyla seyretti

Son Dakika Haberleri
15:43 Minik Halit'in çakmakla oyunu evi kül etti! Anne ve oğlu yanarak hayatını kaybetti
15:42 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı
15:35 Ev yapımı alkol aldıktan sonra fenalaşan konservatuar öğrencisi yaşamını yitirdi
15:34 13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti
15:33 G.Saray'da, teknik direktör Fatih Terim için yarın imza töreni yapılacak
14:57 Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık
14:56 Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart nedeniyle meydana gelen feci kazada ortalık kana bulandı
14:47 Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı
14:10 Yunanistan'da yaz aylarının tadını çıkaran Erling Haaland, 5 saatte tam 5 milyon TL harcadı
13:44 Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi
İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı         
15:43
1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti 1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek hayatını kaybetti         
15:41
13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti 13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti         
15:35
Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık Sezgin Baran Korkmaz'ın köylüleri nasıl kandırdığını anlattığı video sosyal medyayı salladı: 1 liralık ürünü 72 TL'ye sattık         
14:57
Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde hayrete düşüren tepki: Öl sen, geber Trafik kazasında yaralanan kadına hastane önünde hayrete düşüren tepki: Öl sen, geber         
14:42
Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi         
13:44
İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi         
13:34
Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan yaptığı üstsüz paylaşımla sosyal medyayı salladı         
12:22
Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı Damadının istismarına uğrayan kayınvalide, şikayetçi oldu: Bacaklarımı okşayıp duvara yasladı         
11:14
2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca 2 hafta önce aşı yaptıran İngiliz rock yıldızı Zion'un ölümü ülkeyi karıştırdı! Yine AstraZeneca         
10:36
İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak İçecekler öncelikli olmak üzere ambalajlı ürünler artık depozitolu oluyor! İade eden vatandaşlar parasını geri alacak         
09:29
Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı Genç kız uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, pikniğe gittiği erkek arkadaşları kaçtı         
09:22
Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü Survivor Nagihan Karadere'den gündem yaratacak cinsel ilişki itirafları! Yatak odası sırlarını ortalığa döktü         
09:21
Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı Spor salonunda kıyafet tartışması! Sütyenle spor yapan kadın, salondan atıldı         
21:19
Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'sini görenler tanıyamıyor         
17:43
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2021 16:03:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa Bisiklet Turu'nda seyircinin açtığı pankart nedeniyle meydana gelen feci kazada ortalık kana bulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement