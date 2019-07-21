Son Dakika Haberleri: Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını Simon Yates kazandı
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Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını Simon Yates kazandı

1 saat önce

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 15. etabı, Limoux ile Foix Prat d'Albis arasındaki 185 kilometrelik parkurda yapıldı.

Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabını Simon Yates kazandı, System.String[]
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 15. etabı, Limoux ile Foix Prat d'Albis arasındaki 185 kilometrelik parkurda yapıldı.

Simon Yates, dört tırmanış bölümünün bulunduğu etabı, 4 saat 47 dakika 4 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Deceuninck-QuickStep takımının Fransız bisikletçisi Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü ancak en yakın takipçisi ile arasındaki fark, 1 dakika 35 saniyeye indi. Tura, 23 Temmuz Salı günü Nimes kentinde koşulacak 177 kilometrelik 16. etapla devam edilecek. Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak. Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle: 1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 61 saat 22 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): 1 dakika 35 saniye

3. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): 1 dakika 47 saniye
Fransa, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:32 
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